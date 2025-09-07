Habertürk
        12 dev adamın rakibi belli oldu! Türkiye- Polonya ile eşleşti İşte Türkiye'nin Eurobasket çeyrek final eşleşmesi

        12 dev adamın rakibi belli oldu! İşte Türkiye'nin Eurobasket çeyrek final eşleşmesi

        12 Dev Adam, EuroBasket son 16 turunda karşılaştığı İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Öte yandan çeyrek finaldeki rakibi de bugün oynanan Polonya- Bosna Hersek karşılaşmasının sonuçlanmasıyla belli oldu. Peki, 12 dev adamın rakibi kim? İşte Türkiye'nin Eurobasket çeyrek final eşleşmesi...

        Giriş: 07.09.2025 - 14:25 Güncelleme: 07.09.2025 - 14:25
        1

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) unutulmaz bir başarıya imza atan 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu önemli galibiyetin ardından gözler şimdi çeyrek final mücadelesine çevrildi. Basketbol tutkunları, millilerin karşılaşacağı rakibi ve maçın oynanacağı tarihi merakla araştırıyor. Peki, 12 Dev Adam çeyrek finalde hangi takımla eşleşti?

        2

        12 DEV ADAMIN RAKİBİ BELLİ OLDU!

        Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, 12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

        3

        TÜRKİYE- POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye- Polonya Eurobasket çeyrek final müsabakası 9 Eylül Salı günü oynanacak.

