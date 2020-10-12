MasterChef'te yarışmacılar en iyi yemeği yaparak kaptan olmak için ter döktü. Son üçe Uğur, Özgül, Emir kaldı. Birinci isim Uğur oldu, Uğur da Kırmızı kaptanı olarak Sefa'yı seçti. Takım kaptanları en iyi lahana dolmasını yapabilmek için karşı karşıya geldi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MAVİ TAKIM KAPTANI: UĞUR

KIRMIZI TAKIM KAPTANI: SEFA

MASTERCHEF 2020'DE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Uğur oldu. Bu haftanın Mavi takım kaptanı olan Uğur, Kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı seçti. Sonra MasterChef'te bu haftanın kaptanları birer birer yarışmacı seçimi ile takımlarını oluşturdu. İşte MasterChef 2020'nin bu haftaki takımları;

Mavi takım: Uğur, Furkan, Esra, Emir, Berker, Tanya, Ebru

Kırmızı takım: Sefa, Serhat, Barbaros, Eray, Özgül, Ayyüce, Didem