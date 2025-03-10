12 Türk sporcu doping cezası aldı!

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) çok sayıda Türk sporcuda doping tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping cezası aldı.

Doping cezası alan sporcular şöyle: HALTER: Fatih Baydar (2 yıl), Doğan Dönen (2 yıl), Gökhan Kılıç (2 yıl), Bünyamin Sezer (2 yıl), Hatice Yılmaz (2 yıl), Pelinsu Bayav (3 yıl), Batuhan Yüksel (Soruşturma devam ediyor) GÜREŞ: Rıza Kayaalp (4 yıl), Yakup Gör (2 yıl)