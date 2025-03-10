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        Haberler Gündem Güncel Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!

        Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan meydana geldi. Olayda 2 katlı bir bina temeliyle birlikte 50 metre sürüklendi. Ortaya çıkan görüntü ise hayrete düşürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:54
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        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
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        Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelandan etkilenmesine rağmen yapı bütünlüğü bozulmayan 2 katlı ev yaklaşık 50 metre sürüklendi.

        AA'da yer alan habere göre Orta Hopa Mahallesi'ndeki eski Hopa-Kemalpaşa yolu üzerindeki Kanlı Dere mevkisinde heyelan meydana geldi.

        Heyelan nedeniyle yol kenarındaki Hikmet Kapucu'ya ait 2 katlı ev, temeliyle birlikte bulunduğu yerden kayarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Heyelanın meydana geldiği alanın çevresinde derin çatlaklar oluştuğu, sürüklenen evin yapı bütünlüğünü koruduğu görüldü.

        AFAD ekiplerinin bölgedeki risk analiz çalışmaları devam ediyor.

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        #ARTVİN
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