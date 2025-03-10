İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı'da boş bir araziye izinsiz şekilde döküldüğünü belirledi.

DHA'nın haberine göre olayı fotoğraflarla belgeleyen ekipler, durumu İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne yazıyla bildirerek, sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'ndeki eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı ilçesi Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi. Emrez Mahallesi 49 ada 12 parselde, bir geri dönüşüm, atık depolama ve inşaat şirketinin kazı yaptığı belirlenerek tutanak tutuldu. Ekipler, sahada döküm yapan şirketi takibe aldı. Eski kurşun fabrikasına ait bölgedeki toprağın iş makineleri ile bir hafriyat şirketine ait 2 kamyonla yüklendiği belirlendi.

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ARAÇLAR TAKİBE ALINDI

Alandan çıkan iş makinelerini takip eden ekipler, hafriyatın Torbalı Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi. Ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne durumu üst yazıyla bildirdi. Yazıda, bahsi geçen araçların güzergahı takip edilerek atığın Gaziemir Emrez Mahallesi 49 ada 12 parselden çıktığının tespit edildiği vurgulandı. Alandaki atığın radyoaktif içeren atıklar olduğu fotoğraflanarak tespit edildiği ve bunun atıkları üreten firmaya ait olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

BELEDİYE: BİZİM İZNİMİZ YOK

Atıkların Torbalı Yoğurtçular Mahallesi 107 ada 22 parsele döküm yapılabileceğine dair İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin izninin bulunmadığı aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmanın radyoaktif atık depolama sahası içinde ve yasalara aykırı olması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bu atığı üreten firma için gerekli yaptırımların uygulanması istendi.