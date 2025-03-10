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        Haberler Gündem 3. Sayfa 89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı | son dakika haberler | Son dakika haberleri

        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!

        Uşak'ta, 89 yaşındaki Mehmet I., otomobile eşya koyan komşuları 56 yaşındaki Mustafa Y. ile 71 yaşındaki Sait G.'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Zanlı, tüfek sesine çıkan Mustafa Y.'nin 61 yaşındaki eşi Fatma Y.'yi de vurdu. Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G. hayatını kaybetti; Mustafa Y.'nin durumu ağır. Görgü tanıkları, komşular arasında kavga ya da bir husumet olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:57
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        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
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        Uşak'ta, kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Banaz ilçesi Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. (89), evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.

        KADIN KOMŞUSUNU DA VURDU

        AA'daki habere göre Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu. İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        "HUSUMET VE KAVGA YOKTU" DEDİLER

        Mehmet I. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.

        Öte yandan olay yerine gelen Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik'ten bilgi aldı.

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