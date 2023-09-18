1280 yıl hapis cezasıyla aranan firari İzmir'de yakalandı Bir süre önce cezaevinden firar eden ve "silahla yağma" suçundan 1282 yıl 1700 ay 220 gün hapis cezasına hükümlü bir kişi, İzmir polisi tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 18.09.2023 - 20:02 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:02 facebook

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