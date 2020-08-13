Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 244.392'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.891 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 13 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 67 bin 237 testten 1212'si pozitif çıktı, 18 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 244 bin 392 oldu. Toplamda 5 bin 891 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 632 olurken, toplamda 227 bin 89 hasta da iyileşti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1274 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 103 bin 26'ya, vaka sayısı da 52 bin 160 artarak 3 milyon 109 bin 630'a yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 639 bin 562 vaka ve 25 bin 571 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

MEKSİKA'DA BİR GÜNDE 926 CAN KAYBI

AA'da yer alan habere göre Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 926 artarak 53 bin 929'a ulaştı. Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 686 artışla 492 bin 522'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 332 bin 800 kişi iyileşti.

HİNDİSTAN'DA 834 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 834 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 bin 91'e çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 60 bin 963 artarak 2 milyon 369 bin 639'a ulaştı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 640 bin 21 kişi iyileşti.