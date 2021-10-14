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MasterChef Türkiye’de sekizinci hafta mücadelesi devam ediyor. Dokunulmazlığı kazanan takım, sezonda bir ilke imza attı. Kaybeden takım ise önce bireysel dokunulmazlık oyunu, sonrasında konsey ile iki eleme adayı çıkardı

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2021’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Şefler, takımlardan bir saat yirmi dakika içinde dört farklı döner yapmalarını istedi. Tombik döner, dürüm döner, pilav üstü döner ve İskender günün menüsünde yer alan yemeklerdi.

Mavi takım ile Kırmızı takım, istenilen döner çeşitlerini en iyi şekilde yapmak için hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar, vaktinden önce biten dönerleri anında şeflere ikram ettiler. Tadım yapan şefler, son olarak hangi yemekte hangi takımın yaptığı döneri beğendiğini açıkladı. Gün sonunda ikinci dokunulmazlık oyununu, 5-0 skorla Kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılara oyunlardan kalan ürünler verildi. Bu ürünler; levrek, pastırma, irmik, limon, taze nane, baldo pirinç, yeni bahar, arapsaçı, mısır unu, kaşar peyniri, kuyruk yağı, kültür mantarı, bütün tavuk, krema ve soya sosu idi. Bu ürünler ile yapılacak bir yemek için verilen süre ise 40 dakika idi.

Mavi takımdan beş kişi, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Süre bitiminde şefler, hazırlanan ürünlerin tadımını yaptı. Değerlendirme sonucunda Burcu ve Emre finale kaldı.

MASTERCHEF’TE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te finale kalan iki isim arasında ve gecenin en iyi tabağını çıkaran Emre, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı. Emre’nin eleme potasına gönderdiği Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

5. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım için konsey toplandı. Yapılan oylama sonucunda Burcu ile Azize’nin oyları aynı sayıda çıktı. Bu isimler arasında potaya gidecek ismi Tahsin belirledi. Takım kaptanı Tahsin’in potaya göndermeyi seçtiği, haftanın beşinci eleme adayı oldu.