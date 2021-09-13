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13 Eylül İSKİ su kesintisi duyuruları! Son Dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler?

Haftanın ilk gününde en çok merak edilen konulardan biri de İstanbul su kesintisi duyuruları oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İSKİ tarafından duyurulan planlı su kesintilerini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 Eylül Pazartesi günü 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

13 Eylül İSKİ su kesintisi duyuruları! Son Dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 13 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 13 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

13 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah,Havaalanı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.09.2021 18:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2021 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah,Ballıca Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2021 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : İstinye Mah,Yeniköy Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2021 11:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 13.09.2021 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2021 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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