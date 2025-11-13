Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple 13 Kasım 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Kanal D'de Gurbetçi Şaban ve TRT 1'de Öldürme Arzusu filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Show TV’de Veliaht ve NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 13 Kasım 2025 Perşembe günü yayınlanacak içerikler…