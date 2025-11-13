Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 13 KASIM 2025 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        13 Kasım 2025 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        13 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi program, dizi, film, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar yayınlanacak. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 13 Kasım 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 15:18 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple 13 Kasım 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Kanal D'de Gurbetçi Şaban ve TRT 1'de Öldürme Arzusu filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Show TV’de Veliaht ve NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 13 Kasım 2025 Perşembe günü yayınlanacak içerikler…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Gurbetçi Şaban

        22.00 Gurbetçi Şaban

        23.45 Arka Sokaklar

        02.45 Poyraz Karayel

        05.00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        08.15 Bu Sabah

        10.00 Sandık Kokusu

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Veliaht

        00.15 Kızılcık Şerbeti

        02.45 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.58 İstiklal Marşı

        06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.25 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

        09.20 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Kod Adı Kırlangıç

        14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        18.00 Yurda Dönüş

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Öldürme Arzusu

        22.05 Karanlık Zihinler

        00.10 Öldürme Arzus

        02.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        04.40 Yurda Dönüş

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01.20 Gözleri KaraDeniz

        04.00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16.15 En Güzel Bölüm

        16.30 Söz

        19.00 Star Haber

        20.00 Çarpıntı

        22.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        00.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        03.00 Yüksek Sosyete

        04.30 Hanım Köylü

        06.00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Ben Leman

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00.00 Ben Leman

        05.00 Kefaret

        06.00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        13.15 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        13 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor