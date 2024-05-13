Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. İşte 13 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto'da hakkında merak edilenler...

13 MAYIS 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

25 - 36 - 55 - 61 - 64 - 87

JOKER 43 + SÜPERSTAR 84

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.