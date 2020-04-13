Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde orona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosyuna göre vaka sayısı 56 bin 956'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle 1.198 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU- 13 NİSAN 2020

13 Nisan Koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198 olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre bugün 35 bin 720 test yapılırken, 4 bin 789 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 56 bin 956 olurken, toplam 3 bin 446 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 978 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 665 kişi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!” dedi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 1 MİLYON 781 BİNE YÜKSELDİ



Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hızla yayılan virüs, Avrupa´nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 606´ya yükselirken; vaka sayısı da 163 bin 027´ye çıktı.

İL İL VAKA SAYISI 13 NİSAN 2020