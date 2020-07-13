Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin bugünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 212 bin 993'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.363 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 13 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 48 bin 787 testten 1003'ü pozitif çıktı, 23 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 210 bin 965 oldu. Toplamda 5 bin 323 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1182, entübe edilmiş hasta sayısı 402 oldu. 191 bin 883 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünyada koronavirüs vakaları dinmek bilmiyor. Her geçen gün vaka ve vefat sayıları artıyor. İşte dünyanın bazı ülkelerindeki koronavirüs son durumu...

ABD KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 698 artarak 137 bin 418'e yükseldi.

FİLİSTİN KORONAVİRÜS SON DURUM

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 37'ye ulaştığı belirtildi.

İRAN KORONAVİRÜS SON DURUM

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 829 oldu.

BREZİLYA, HİNDİSTAN, MEKSİKA KORONAVİRÜS SON DURUM

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1071 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 71 bin 469’a, vaka sayısı da 39 bin 23 artarak 1 milyon 839 bin 850’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 366 bin 890 vaka ve 17 bin 702 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 100 bin 873 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

Meksika'da can kaybı 34 bin 730'a yükseldi



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 539 artarak 34 bin 730'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 94 artışla 295 bin 268'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 180 bin 532 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da ölenlerin sayısı 22 bin 674'e ulaştı



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 551 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 674'e yükseldi.

Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 637 artarak 849 bin 553'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 534 bin 620 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.