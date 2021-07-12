13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

İHA

İzmir'in Urla ilçesinde serinlemek için denize giren 13 yaşındaki Hamdullah Peker, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Özbek Mahallesi Akkum Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla plaja gelen Hamdullah Peker (13), denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Peker'in arkadaşları ve plajdakilerin aramaları başta sonuç vermezken, bir süre sonra suda hareketsiz duran çocuk, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Hamdullah Peker, ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peker'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.