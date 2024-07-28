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        Haberler Gündem Güncel 13 yaşındaki oğlunu motosiklete bağlayıp metrelerce koşturdu | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki oğlunu motosiklete bağlayıp metrelerce koşturdu

        Adana'da bir baba, kavga eden 13 yaşındaki oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken baba gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 09:23 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:25
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        13 yaşındaki çocuğa akılalmaz ceza
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yabancı uyruklu tarım işçisi Mahcub H., 13 yaşındaki oğlu Ahmed H.'yi kavga ettiği için cezalandırmak istedi.

        Mahcub H., aldığı ipin bir ucunu oğlunun beline, diğer ucunu da motosikletine bağladı. Daha sonra baba, oğlunu metrelerce koşturdu.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahcub H. ve ailesinin kaldığı çadırı tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle çadıra giden ekipler Mahcub H.'yi gözaltına aldı.

        Ahmed A. ve annesi Halide M. ise Adana Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.

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        #adana
        #ceza
        #13 yaşındaki çocuk
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