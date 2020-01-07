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57 yaşındaki Danny, 13 yıl önce yüzünü ve burnunu agresif bir kanser yüzünden kaybetti. İlk protezi hayati bir enfeksiyon yüzünden başarısız olduğu için Danny'nin hayallerindeki yüze kavuşma umudu azalıyordu.

Danny, "13 yıldır duygusallık, acı ve stres var. Çok zor bir yolculuk oldu" diyerek tek isteğinin ikinci kez protez takmayı deneyip yüzünü geri kazanıp normal bir hayat sürmekti.

"İNSANLARIN BİZE BAKMADAN İŞLERİNE DEVAM ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Danny'nin eşi, "Bir yere girdiğimizde insanların bize bakmadan işlerine devam etmelerini istiyoruz tıpkı bizim yaptığımız gibi... En çok bunun olmasını istiyoruz. Bir de birlikte yemeğe çıkmak çünkü bunu yıllardır yapmadık" dedi.

Danny, yüz kalıplarının başarıyla çıkarıldığını öğrendi. Danny'nin ikinci protezini tasarlayan isim CIA'de gizli ajanlarla çalışan eski üst düzey kılık değiştirme uzmanı Robert Barron oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

"Maskelerin çok gerçekçi olması gerekiyordu. 15 ila 30 santimetreden bile anlaşılmaması gerekiyordu. Çünkü eğer dikkat çekerse ajanın hayatı büyük tehlike altına girerdi" diyen Barron, sözlerine şöyle devam etti: "Danny'nin protezi yapmak zorunda kaldığım en zor protezlerden biri oldu."

Protezin takılması için son kez Barron'un kapısını çalan Danny, son birkaç gün boyunca heyecandan uyuyamadığını söyledi.

Eşiyle beraber duygusal anlar yaşayan Danny, artık insanların bakışlarından çekinmek zorunda kalmayacağını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.