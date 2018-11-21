Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından restorasyonu yaptırılan, İstanbul Beyoğlu’ndaki 134 yıllık Casa Garibaldi Binası’nın kullanım hakları, İtalyan Vakfı ile imzalanan kontrat uyarınca TÜRSAB’a kazandırıldı.

Yapımına 1863 yılında başlanan ve 1884 yılında inşası tamamlanan Beyoğlu’ndaki Casa Garibaldi Binası, uzun yıllar İstanbul’da yaşayan İtalyanların toplanma alanı olarak kullanıldı. 2012 yılında İtalyan Vakfı ile TÜRSAB arasında yapılan protokolle, tarihi binanın yeniden kent yaşamına kazandırılması için restorasyon süreci başladı.

10 MİLYON DOLARA RESTORE EDİLDİ

İtalya ulusal birliğini sağlayan Giuseppe Garibaldi’nin, İtalyan İşçi Yardımlaşma Cemiyeti’nin toplanma merkezi olarak kullandığı bina, 1920’li yıllarda ise konser, dans gösterisi ve operalara ev sahipliği yaptı.

Restorasyonu 2017 yılında tamamlanan Casa Garibaldi Binası’nın restorasyon bedeli ise 10 milyon dolar olarak açıklandı.

ETKİNLİK ALANI OLACAK

TÜRSAB, yapılan kontrat ile belirli haklara kavuştu. Buna göre, Casa Garibaldi Binası'nın kullanım hakkı 10 yıllık süre ile yenilendi. Casa Garibaldi Binası’nın tüm kullanım hakları, yeni sözleşmeyle birlikte etkinlikler için TÜRSAB'a geçti.

Tarihi yapının, önümüzdeki günlerde TÜRSAB tarafından bir sosyal merkez ve etkinlik alanı olarak kullanılması öngörülüyor. Binanın, tüm seyahat acentaları ve turizm sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

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