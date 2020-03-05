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138 bin 647 göçmen sınır geçti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'den Yunanistan'a geçen mülteci sayısını açıkladı. Çataklı 138 bin 647 kişinin sınırı geçtiğini söyledi

son dakika haberi
HABERTURK.COM / Ajanslar

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısı saat 09.00 itibariyle 138 bin 647" dedi. 

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Sayın İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

 

Çataklı terörle mücadele konusunda, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1’i ölü, 75’i sağ, 51’i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86’sı PKK/KCK, 41’i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur" dedi. 

Siber suçlarla mücadeleye ilişkin rakamları açıklayan Çataklı "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları kapsamında 2020 yılı Şubat ayında 4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı. 

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