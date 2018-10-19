Messi'den önce o vardı! Barcelona'nın sembollerinden Sagrada Familia Kilisesi’nin inşaat izni olmadığı ortaya çıktı. Yapımı 136 yıldır devam eden ve kentin en ünlü turistik yapılarından olan kilise ile Barcelona Belediyesi inşaat ruhsatı için anlaştı.

Kilise yönetimi ruhsat için belediyeye toplam 35 milyon Euro ödeyecek. Bunun 7 milyon Euro'su metroya rahat ulaşıma, 3 milyon Euro'su caddenin güvenliği ve temizliğine, 4 milyon Euro'su ise çevredeki yolların yenilenmesine harcanacak.

8 YIL İÇİNDE BİTİRİLECEK

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, ünlü mimar Antoni Gaudí’nin eseri olan ve yapımına 1883'te başlanan Sagrada Familia Kilisesi'nin ruhsatı için 2 yıllık görüşme sonrası yapılan anlaşmayı tarihi olarak niteledi.

Mimar Francisco de Paula del Villar y Lozano'nun ilk planının içinden projeye dahil olan mimar Gaudi, inşaatın yapımına başlanmasının 43 yılında, 1926'da, kilisenin önünde tramvay çarpması sonucu hayatını kaybetti.

O günden beri değişik mimarlar tarafından yapımı devam ettirilen Sagrada Familia Kilisesi'ni yılda 20 milyon turist ziyaret ediyor. Kilisenin 8 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

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