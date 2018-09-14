14 Eylül Altın fiyatları, Çeyrek altın ne kadar , gram altın fiyatı ne kadar?

Son işlemlere göre : 14 Eylül saat 10:30 itibari spot altın 235 liradan alıcı buluyor. Ons fiyatı da 1206 dolardan el değiştiriyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 azalışla 240,7 liradan tamamladı. Çeyrek altın gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 14 Eylül altın fiyatları