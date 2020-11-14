Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Doğu Akdeniz parçalı az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve Sinop dışında bölge genelinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKÂRİ °C, 12°C

Az bulutlu

KARS °C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batısında yer yer 6 ; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.