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        Haberler Bilgi Gündem 14 Şubat bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        Güncel hava durumu: 14 Şubat bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Siirt'te kuvvetli kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise cuma günü hava parçalı, yer yer çok bulutlu devam edecek. Uzmanlar sürücülere yağış nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor. Peki, 14 Şubat bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 01:23 Güncelleme: 14.02.2025 - 01:23
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        Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, soğuk hava dalgasının bir hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. İl il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 14 Şubat bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

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        14 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu'nda kar yağışlarına dikkat!' başlığıyla uyarı yayımladı. Meteoroloji saat vererek uyardığı bölgeler için "Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

        Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        KAR YAĞACAK MI?

        İstanbul'da etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmişti. Anadolu'da ise bazı illerde soğuk hava ve kuvvetli kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminini yayınladı. 20 il için sarı kodlu alarm verildi.

        İSTANBUL 4°C, 10°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        İZMİR 7°C, 14°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

        ANKARA -2°C, 8°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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