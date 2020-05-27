14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - KIRŞEHİR

Mahalle aralarındaki Masal Park, Gazi Parkı, İkizarası Kent Park ve Hılla Parkı'na akın eden çocuklar, ailelerinin gözetiminde oyunlar oynadı.Gazi Parkı'na ağabeyiyle gelip burada bisiklet süren 10 yaşındaki Yakup Koçyiğit, bayramda dışarı çıkamasa da bugün gönlünce eğlenme imkanı bulduğunu belirtti.Öte yandan, Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma izninden önce parkları dezenfekte etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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