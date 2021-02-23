İl il koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

15-21 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15-21 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (42,86),Adıyaman (120,64),Afyonkarahisar (31,62),Ağrı (19,61),Aksaray (108,27),Amasya (90,31),Ankara (35,39),Antalya (78,92),Ardahan (88,39),Artvin (75,52),Aydın (37,71),Balıkesir (92,40),Bartın (31,16),Batman (8,71),Bayburt (21,98),Bilecik (45,72),Bingöl (18,45),Bitlis (15,10),Bolu (75,60),Burdur (93,23),Bursa (39,14),Çanakkale (43,76),Çankırı (26,50),Çorum (41,31),Denizli (31,51),Diyarbakır (10,00),Düzce (48,78),Edirne (75,29),Elazığ (44,22),Erzincan (34,13),Erzurum (50,90),Eskişehir (35,55),Gaziantep (35,08),Giresun (217,51),Gümüşhane (88,21),Hakkari (3,21),Hatay (45,50),Iğdır (10,43),Isparta (29,53),İstanbul (68,23),İzmir (42,67),Kahramanmaraş (35,35),Karabük (16,83),Karaman (105,92),Kars (18,60),Kastamonu (21,79),Kayseri (74,08),Kırıkkale (47,36),Kırklareli (71,05),Kırşehir (30,86),Kilis (48,32),Kocaeli (92,53),Konya (101,95),Kütahya (57,74),Malatya (44,28),Manisa (36,74),Mardin (12,52),Mersin (87,87),Muğla (49,66),Muş (8,51),Nevşehir (50,83),Niğde (57,45),Ordu (228,40),Osmaniye (134,90),Rize (200,08),Sakarya (103,01),Samsun (202,94),Siirt (20,54),Sinop (83,62),Sivas (38,37),Şanlıurfa (20,42),Şırnak (3,91),Tekirdağ (74,65),Tokat (149,20),Trabzon (207,54),Tunceli (29,96),Uşak (17,32),Van (13,92),Yalova (74,62),Yozgat (37,70),Zonguldak (54,30)."

İLLERİN KATEGORİSİ NASIL BELİRLENECEK?

* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",

* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",

* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",

* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.