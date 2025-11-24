15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı: MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre atamalar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacak. Atama töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek. Böylece 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edilecek. Törenin ardından MEB öğretmen atama sonuçları sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Öğretmen adaylarının heyecanlı bekleyişi sürerken atama töreni saati ve sonuç sorgulama ekranı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte sürece ilişkin detaylar...
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları için geri sayım sürüyor. Tercihlerini yapan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Kılavuzda belirtildiği gibi atama sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilan edilecek. Böylece mesleğe adım atacak 15 bin öğretmenin görev yerleri belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek atama töreni için nefesler tutuldu! Peki öğretmen atama töreni başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden izlenir? İşte, 15 bin öğretmen atama töreni canlı izle ekranı ve sonuç sorgulama ekranı…
2025 ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN BEKLENEN GÜN GELDİ
17 Kasım - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında başvurularını yapan adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor.
Kılavuza göre öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü (bugün) açıklanacak.
Sonuçların atama töreninin ardından akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
Bu sebeple tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.
ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ SAAT KAÇTA?
Öğretmen atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde (bugün) yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edilecek.
Ancak törenin saat kaçta başlayacağı hakkında net bir açıklama bulunmuyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ilişkin gazetecilerin sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Önümüzdeki hafta bir dizi etkinliğimiz olacak. 24 Kasım sabahı günün erken saatlerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımız da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Ardından farklı etkinliklerle devam edecek. Tüm illerimizde de etkinlikler olacak."
Yayımlanan takvime göre 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.
Buna göre törenin öğle saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ CANLI YAYINLANACAK MI, NASIL İZLENİR?
Öğretmen atama kura sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi YouTube kanalından ve X (Twitter) hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KURA TÖRENİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Atama töreninin tamamlanmasıyla birlikte, 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçlarının erişime açılması beklenecek. Atama sonuçlarının gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, atama sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.
15 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ataması yapılan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından görevlerine başlayacağı tarih de belli oldu.
Buna göre 15 bin öğretmen, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ