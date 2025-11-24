15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları için geri sayım sürüyor. Tercihlerini yapan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Kılavuzda belirtildiği gibi atama sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilan edilecek. Böylece mesleğe adım atacak 15 bin öğretmenin görev yerleri belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek atama töreni için nefesler tutuldu! Peki öğretmen atama töreni başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden izlenir? İşte, 15 bin öğretmen atama töreni canlı izle ekranı ve sonuç sorgulama ekranı…