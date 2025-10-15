Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 15 Ekim ne günü? 15 Ekim'de ne oldu, önemi ne? İşte tarihte 15 Ekim'de yaşanan olaylar

        15 Ekim dünya ne günü? 15 Ekim'de ne oldu, önemi ne?

        Günün ilk saatlerinden itibaren 15 Ekim'in anlamı ve önemi araştırılıyor. Çoğu kişi ise özellikle geçmişte yaşanan olaylarla ilişkilendirilen günlerin anlamını merak ediyor. Tarihin izlerini taşıyan bu özel günlerden biri de 15 Ekim. Peki, 15 Ekim hangi olaylara sahne oldu ve ne günü olarak kabul ediliyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 00:17 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        15 Ekim tarihinin gelmesiyle günün anlam ve önemi araştırılıyor. Tarihte yaşanan önemli gelişmelerin izleri, takvim yapraklarında özel günler olarak karşımıza çıkıyor. Sadece dini ya da milli bayramlar değil, uluslararası düzeyde belirlenen farkındalık günleri de ilgi görüyor. Peki, 15 Ekim neyi simgeliyor, geçmişte bu tarihte neler yaşandı? İşte ayrıntılar...

        2

        15 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?

        15 Ekim Dünya El Yıkama Günü ve Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır.

        3

        15 EKİM'DE NE OLDU?

        1582 - Avrupa'da Gregoryen takviminin kabulü

        1878 - Edison, Edison Electric Light Co adlı şirketi kurdu.

        1917 - Fransızlarca tutuklanan ve Alman gizli servisine bazı bilgiler verdiğini kabul eden Hollandalı dansçı Mata Hari (Margaretha Geertruida), askeri mahkemece yargılandıktan sonra, kurşuna dizildi.

        1927 - Gazi Mustafa Kemal Paşa CHP kurultayında "Büyük Nutuk"u okumaya başladı. Nutuk'un okunuşu 6 gün sürdü.

        1928 - Yusuf Ziya Ortaç, Meş’ale dergisini kapattı. Böylece, birkaç ay önce bu dergide başlayan ve yedi genç şairin ortak kitabı Yedi Meşale ile süren "Yedi Meşaleciler" akımı da sona ermiş oldu.

        1928 - Almanya'dan hareket eden dünyanın en büyük hava gemisi Graf Zeppelin Amerika'da New Jersey'e ulaştı. Uçuş 111 saat sürdü.

        1934 - Mao Zedung'a bağlı 100 bin kişilik birlik, Çin'in güneydoğusundan başlayıp kuzeydoğusuna kadar sürecek 10 bin kilometrelik Büyük Yürüyüş'e başladı.

        1937 - Yeni harflerle basılan ilk kâğıt paralar tedavüle çıktı. Üzerinde Atatürk'ün resmi bulunan 100 liralık banknotlar 1942'de tedavülden kaldırıldı.

        1944 - II. Dünya Savaşı: Kraliyet Hava Kuvvetleri, Almanya'nın Braunschweig şehrine bombardıman başlattı.

        1945 - Geçici Fransız hükûmeti başbakanı Pierre Laval kurşuna dizildi.

        1946 - Nazi savaş suçlusu Hermann Göring idam edilmesine saatler kala zehir içerek intihar etti.

        1961 - Uluslararası Af Örgütü Londra'da kuruldu.

        1961 - Kısıtlı seçim kampanyasının ardından genel seçimler yapıldı. Seçime dört parti katıldı. CHP 173, Adalet Partisi 158, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 54, Yeni Türkiye Partisi 65 Milletvekilliği kazandı.

        1970 - Enver Sedat, Mısır devlet başkanı oldu.

        1970 - İstanbul'da kolera salgını olduğu açıklandı.

        1978 - Çuval Cinayeti: Ankara'da sağ görüşlü militanlar Fikri Arkan ve Kemal Özdemir, sol görüşlü Veli Güneş ve Halim Kaplan'ı öldürdü.

        1990 - Sovyetler Birliği başkanı Mihail Gorbaçov, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

        1993 - Nobel Barış Ödülü, Güney Afrika devlet başkanı De Klerk ile Afrika Ulusal Kongresi başkanı Nelson Mandela'ya verildi.

        1999 - Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

        2003 - İlham Aliyev babası Haydar Aliyev'in yerine geçerek Azerbaycan devlet başkanı oldu.

        2013 - Filipinler'de 7,2 şiddetinde deprem.

        2022 - Bartın'da maden faciası: 41 işçi hayatını kaybetti 7 işçi yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Bir aile yok oldu
        Bir aile yok oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"