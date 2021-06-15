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15 Haziran son dakika İstanbul su kesintileri! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 15 Haziran Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşayacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İstanbullular, yağışlı havanın etkisiyle meydana gelecek arıza ve bakım kaynaklı su kesintilerini araştırıyor. İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler neler? 15 Haziran İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

15 Haziran son dakika İstanbul su kesintileri! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 15 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 15 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

15 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.06.2021 09:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:15.06.2021 10:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kavakpınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.06.2021 10:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:İzzettin Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:15.06.2021 09:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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