        15 kişi tahliye edildi! İstinat duvarı çöktü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5 katlı bina, istinat duvarının yıkılması nedeniyle 15 kişi tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 22:35 Güncelleme: 01.02.2026 - 22:52
        15 kişi tahliye edildi! İstinat duvarı çöktü
        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde merkezi Batıkent Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarı henüz tespit edilemeyen nedenle çöktü.

        Ekipler tarafından yapılan teknik incelemede vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek seviyede deformasyon olması nedeniyle binanın tahliyesine karar verildi.

        Binada yaşayan 15 kişiyi tahliye eden itfaiye ekipleri, apartmanı mühürledi.

        Bu arada tahliye edilen vatandaşların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için Valilik tarafından sosyal tesislerin tahsis edildiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

