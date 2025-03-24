"15 milyon 497 bin 957 oy kullanıldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) yapılan 33 konser hakkında, "kamu zararı" iddiasıyla soruşturma izni verilmesine ilişkin, "Şimdi Ekrem Başkan'a yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları, Mansur Başkan'a da yapmanın peşindeler." dedi.

AA'da yer alan habere göre CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İstanbul'da bulunan Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Özel ile bazı MYK üyelerinin çevrim içi katıldığı toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

MYK devam ederken toplantının gündemine ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Yücel, "demokrasiye darbe vurulduğu, yargı eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı günlerden geçildiğini" ileri sürdü.

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Yücel, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirerek, "19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir hukuk darbesi gerçekleşmiştir. 19 Mart, bu ülkede hukuk güvenliği açısından bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. 4 kez yenildiği, bileğini bükemediği için talimatlı yargı mensuplarıyla o bükemediği bileği kırmaya kalkanlar, karşısında 86 milyonu buldular. 19 Mart hukuk darbesi tarihe kara bir leke olarak geçmiştir." diye konuştu.

Şehzadebaşı Camisi'nin, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde zarar gördüğüne dair iddiaları değerlendiren Yücel, şunları kaydetti:

"Neymiş, camilere zarar verilmiş! Bakın camiler kutsalımızdır. O zarar verildiği iddia edilen caminin bakımı ve onarımı yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılmaktadır. Yaşanan şudur; güvenlik güçleri Saraçhane'de toplanan, demokratik tepkisini gösteren gençleri, vatandaşlarımızı biber gazıyla ve tazyikli suyla süpürerek camiye sıkıştırmıştır. Kimse Şehzadebaşı Camii'ne ya da başka bir camiye zarar vermemiştir. Artık 'CHP camilere saldırıyor' yalanından medet ummaktan vazgeçin."

"MANSUR BAŞKAN'A ATILMAYA ÇALIŞILAN İFTİRALARIN HEPSİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

Yücel, ABB tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin müfettişlerce incelenmesi sonucu, 33 konser hakkında "kamu zararı" iddiasıyla soruşturma izni verilmesine ilişkin ise şunları söyledi: