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        Haberler Gündem Politika "15 milyon 497 bin 957 oy kullanıldı" - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        "15 milyon 497 bin 957 oy kullanıldı"

        CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Ön seçim ve dayanışma sandıklarında oy kullanan vatandaşların sayısı, 15 milyon 497 bin 957. 16 milyona yakın kişi, bu haksızlığa, hukuksuzluğa itiraz edip Sayın Ekrem İmamoğlu'na, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıktı. Pusulalar yetmedi, binlerce yeni pusula basıldı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:42 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:42
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        "15 milyon 497 bin oy kullanıldı"
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) yapılan 33 konser hakkında, "kamu zararı" iddiasıyla soruşturma izni verilmesine ilişkin, "Şimdi Ekrem Başkan'a yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları, Mansur Başkan'a da yapmanın peşindeler." dedi.

        AA'da yer alan habere göre CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İstanbul'da bulunan Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Özel ile bazı MYK üyelerinin çevrim içi katıldığı toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

        MYK devam ederken toplantının gündemine ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Yücel, "demokrasiye darbe vurulduğu, yargı eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı günlerden geçildiğini" ileri sürdü.

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        Yücel, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirerek, "19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir hukuk darbesi gerçekleşmiştir. 19 Mart, bu ülkede hukuk güvenliği açısından bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. 4 kez yenildiği, bileğini bükemediği için talimatlı yargı mensuplarıyla o bükemediği bileği kırmaya kalkanlar, karşısında 86 milyonu buldular. 19 Mart hukuk darbesi tarihe kara bir leke olarak geçmiştir." diye konuştu.

        Şehzadebaşı Camisi'nin, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde zarar gördüğüne dair iddiaları değerlendiren Yücel, şunları kaydetti:

        "Neymiş, camilere zarar verilmiş! Bakın camiler kutsalımızdır. O zarar verildiği iddia edilen caminin bakımı ve onarımı yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılmaktadır. Yaşanan şudur; güvenlik güçleri Saraçhane'de toplanan, demokratik tepkisini gösteren gençleri, vatandaşlarımızı biber gazıyla ve tazyikli suyla süpürerek camiye sıkıştırmıştır. Kimse Şehzadebaşı Camii'ne ya da başka bir camiye zarar vermemiştir. Artık 'CHP camilere saldırıyor' yalanından medet ummaktan vazgeçin."

        "MANSUR BAŞKAN'A ATILMAYA ÇALIŞILAN İFTİRALARIN HEPSİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

        Yücel, ABB tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin müfettişlerce incelenmesi sonucu, 33 konser hakkında "kamu zararı" iddiasıyla soruşturma izni verilmesine ilişkin ise şunları söyledi:

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        "Bu soruşturmaların hukuki değil siyasi olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Sandıkta alamadıkları belediyelerimizi cebren ve hile ile almanın derdindeler. İstiyorlar ki, Erdoğan'ın karşısında ondan güçlü hiçbir aday çıkmasın. Şimdi Ekrem Başkan'a yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları, Mansur Başkan’a da yapmanın peşindeler. Dün Ekrem Başkan'a atılan ve bugün de Mansur Başkan'a atılmaya çalışılan iftiraların hepsi yok hükmündedir."

        "OY KULLANAN VATANDAŞLARIN SAYISI 15 MİLYON 497 BİN 957"

        CHP'nin dün düzenlediği ön seçimde, millet iradesine sahip çıkmak isteyen milyonların sandığa gittiğini hatırlatan Yücel, "Ön seçim ve dayanışma sandıklarında oy kullanan vatandaşların sayısı, 15 milyon 497 bin 957. 16 milyona yakın kişi, bu haksızlığa, hukuksuzluğa itiraz edip Sayın Ekrem İmamoğlu'na, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıktı. Pusulalar yetmedi, binlerce yeni pusula basıldı. Dün kurulan sandıklarda, 86 milyon Cumhurbaşkanını belirledi. Halk bir sonraki Cumhurbaşkanının tutuklanmasına tepkisini birleşerek, dayanışarak verdi." ifadelerini kullandı.

        Yücel, CHP'nin yaşanan süreçteki yol haritası ve MYK'de ele alınan kararlar sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Yarın grup toplantımız gerçekleştirilecek. Bu hafta içerisinde, parti meclisimiz toplanacak ve il başkanları toplantısı yapılacak. Yol haritamız, bu toplantılar sonucunda sizlerle paylaşılacak. Genel Başkanımız ve milletvekillerimiz, İBB'ye belediye başkanvekili seçilene kadar, Saraçhane'de süreci yönetmeye devam edecekler."

        Şehzadebaşı Camisi'nde bugün yapılacak iftar programında, camide meydana gelen hasarların protesto edileceğine dair iddialar sorulan Deniz Yücel, "Camiler ve iftar bizim kutsalımız. İyi niyetle bu işi organize edenlere hiçbir lafım yok. Orada bir provokasyon olmaması için gerekli önemlerin alınması gerekir. Bir tarafta demokratik tepkisini kullanan vatandaşlarımız varken diğer tarafta iftar yapılmasının hiçbir sakıncası yok ama oraya provokatörler ya da radikal gruplar sızarsa bunu CHP olarak asla istemeyiz." yanıtını paylaştı.

        Yücel, Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan'ın, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapmasıyla ilgili soruyu, "CHP'nin kurultayını iptal ettirmekle uğraşan kişilerin neye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Sayın Lütfü Savaş'a Allah akıl fikir versin, Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin diyorum." şeklinde yanıtladı.

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