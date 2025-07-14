15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların gündeminde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı konusu yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma sistemlerinin ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında beklenen açıklamalar peş peşe geldi. Peki, 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, konuya dair merak edilenler...