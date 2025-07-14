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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Salı otobüs, metrobüs, vapur, tramvay, metro, füniküler ve teleferik bedava mı olacak?

        15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, metro, vapur, otobüs ücretsiz mi?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne sayılı günler kala, vatandaşlar bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 15 Temmuz'un bu yıl Salı gününe denk gelmesiyle birlikte, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 09:47 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:15
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        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların gündeminde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı konusu yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma sistemlerinin ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında beklenen açıklamalar peş peşe geldi. Peki, 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, konuya dair merak edilenler...

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        15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        15 Temmuz günü kent içi raylı ulaşım hizmetleri ücretitsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü​​​​​​​ ücretsiz taşıyacak.

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        15 TEMMUZ'DA OTOBÜS, METROBÜS, VAPUR, METRO, OTOBÜS TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu taşıma ücretsiz olacak. Salı günü açıklanan kent içi raylı sistemlerin yanı sıra; İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları da ücretsiz olarak hizmet verecek.

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