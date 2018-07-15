Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" günü anma törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, şehit Kılınç'ın annesi Meltem, babası Zeki Kılınç ile çok sayıda vatandaş katıldı.







AA'nın haberine göre, törende 15 Temmuz vesilesiyle tüm şehitler için dua okundu ve şehit mezarlarına çiçek bırakıldı. Vali Karaloğlu şehit yakınlarına ve özellikle Kılınç ailesine başsağlığında bulundu. Anne Kılınç oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.





Anneanne Semiye Özentüfekçi'nin, "Oğlum bak kim gelmiş, herkes senin için bugün buraya gelmiş." diye ağlaması törene katılanları hüzünlendirdi.