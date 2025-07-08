15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi? 15 Temmuz'da mesai var mı?
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Her yıl "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak anılan bu anlamlı gün bu yıl Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar, 15 Temmuz'da resmi tatil uygulanıp uygulanmayacağını ve kurumların çalışma düzenini araştırıyor. Özellikle kamu daireleri, bankalar, okullar ve diğer resmi kuruluşların o gün açık olup olmayacağı merak konusu. Peki, 15 Temmuz'da tatil olacak mı? İşte konuya dair merak edilen bilgiler...
15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Her yıl "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak anılan bu tarih, Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleriyle hatırlanıyor. Bu anlamlı gün yaklaşırken, 15 Temmuz’un bu yıl resmi tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kamu çalışanları, öğrenciler, bankalar ve resmi kurumlarla işi olan kişiler için bu tarih büyük önem taşıyor. Peki, 15 Temmuz Salı günü resmi tatil mi olacak? Detaylar haberimizde...
15 TEMMUZ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle 15 Temmuz 2025 Salı günü kamu kurumları ve okullar kapalı olacak.
2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
15 Temmuz 2025 – Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2025 – Zafer Bayramı
28–29 Ekim 2025 – Cumhuriyet Bayramı