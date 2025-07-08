15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Her yıl "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak anılan bu tarih, Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleriyle hatırlanıyor. Bu anlamlı gün yaklaşırken, 15 Temmuz’un bu yıl resmi tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kamu çalışanları, öğrenciler, bankalar ve resmi kurumlarla işi olan kişiler için bu tarih büyük önem taşıyor. Peki, 15 Temmuz Salı günü resmi tatil mi olacak? Detaylar haberimizde...