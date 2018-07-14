İstanbul Bağcılar’da, 15 Temmuz öncesi eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1’i çocuk 9 kişi gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, Bağcılar’da terör örgütü PKK /KCK faaliyetlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 Temmuz öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1’i çocuk 9 kişi gözaltına alındı. Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.