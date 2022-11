15 unutulmaz futbol filmi

Hayata Çalım At (2009)

(Looking for Eric)

Karısı tarafından terk edilen ve iki haylaz üvey oğluyla baş etmekte zorlanan Manchester’lı postacı Eric (Steve Evets), 30 yıl önce sorunlu bir biçimde ayrıldığı Lily’ye âşıktır hâlâ. Onu görünce panik ataklar geçirmekte, ne yapacağını şaşırmaktadır. Hayatında hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir anda yeni ve hayali bir “dost” çıkar karşısına: Futbol efsanesi Eric Cantona... Eric, hayallerindeki Cantona ile yarenlik ederek ağır ağır bütün sorunlarının üstesinden gelmeyi dener. Filmin en güzel yanı, ‘futbolla yatıp kalkan’ları can evinden yakalayacak futbol güzellemeleri... Cantona’nın futbol hayatındaki en mükemmel an olarak gösterdiği o pas, filmin de zirve anı. Belli ki gerçek bir futbol tutkunu olan Loach da hayatı bir paslaşma, takım oyunu olarak görüyor ve bunu filmin özüne yediriyor. Eric de bütün sorunlarını mesai arkadaşlarıyla, ailesiyle ve zihnindeki Cantona imgesiyle paslaşarak, yardımlaşarak çözmüyor mu? Futbolun ruhuyla sinemanın ruhunun sıcak sıcak kaynaştığı bir film…