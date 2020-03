I Am Legend 2007

1954 yılında yayımlanan Richard Matheson’un “I Am Legend” adlı romanı 1964’te “The Last Man on Earth”, 1971’de ise “The Omega Man” adıyla sinemaya uyarlanmıştı. Francis Lawrence’ın yönettiği romanla aynı adı taşıyan üçüncü uyarlama genelde en iyisi olarak kabul ediliyor… Will Smith filmde New York’ta yaşayan son insanı oynuyor.