15 yaşındaki çocuğa dayak olayında savcının itirazı reddedildi

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun darp ettiği iddia edilen aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. ve darp anlarını cep telefonuyla kayda alan Bayram S. K'nin nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılmalarına savcılık itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren üst mahkeme olan İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği bu itirazı reddetti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edilmiş, darp anları Bayram S.K. tarafından cep telefonuyla kayda alınmıştı. Görüntüleri gören Enes Y.' nin amcası, işyerine gelerek çocuğu almıştı. Daha önce de defalarca şiddete maruz kaldığı ortaya çıkan çocuğun darp edilmesi görüntüleri tepkiye neden olmuştu. Olayın ortaya çıkması üzerine polis, şüpheliler Yücel B. ile o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden Bayram S.K'yı gözaltına almıştı. İki şüpheli dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılmıştı. Savcı iki şüphelinin de "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etmişti. Nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, mahkemenin kararına itirazda bulunmuştu. Savcılıkça, "Şüphelilerin beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan mağduru darp ederek üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu" belirtilerek haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talep edilmişti.