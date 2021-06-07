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Trabzon’da 4 Eylül 2019 tarihinde eğitim gördüğü lisenin 4. katından kendini boşluğa bırakan 15 yaşındaki T.S. hayatını kaybetti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre olayın ardından polis, T.S.'nin günlüğünü inceledi. Yaşadıklarını günlükte anlatan kız çocuğu, "Her kim bu günlüğü okuyorsa H.'yi bulsun" diye yazdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polisin ifadesine başvurduğu kızın arkadaşı H.N.S., "T.S., okullar başlamadan beni aradı ve 8 yaşındayken evinin alt katında oturan amcasının oğlu ve yanında bulunan bir kişi tarafından tecavüze uğradığını anlattı. Telefonda çok ağladı ve canı çok sıkkındı” dedi.

H.N.S.’nin iddiaları üzerine soruşturma genişletildi. Polis, intihar eden T.S.’nin 14 yaşındaki kız kardeşinin ifadesine de başvurdu. H.N.S.’nin anlattıklarını bildiğini belirten kız kardeşi de, amcasının oğlu E.S.'yi ablasını taciz ederken gördüğünü ve kendisini de taciz ettiğini fakat korktuğu için ailesine anlatamadığını söyledi. Bu iddialar üzerine gözaltına alınan E.S. hakkındaki suçlamaları reddetti. İntihar eden T.S.’nin ailesinin borcu olduğunu ileri süren E.S., para koparmak istenildiğini öne sürdü.

TUTUKLANDI

E.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "Cinsel istismar" suçundan tutuklandı. Savcı, E.S.’nin iki kız kardeşe yönelik eyleminden dolayı her biri için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı ayrıca cezada artırım talep etti. E.S. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.