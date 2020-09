AA

İzmir'de, 2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ancak o dönem yapılan araştırmalarda izine rastlanılmayan Orhan Karaoğlan'ın boğularak öldürüldükten sonra cansız bedenin yakıldığı belirlendi. Polisin 15 yıl sonra aydınlattığı olayla ilgili maktulün 3 arkadaşı, cinayet suçundan tutuklandı.

Denizli'de yaşayan bir aile 2005'te, İzmir'de araç alım satım işi yapan çocukları Orhan Karaoğlan'dan (39) haber alamadıklarını belirterek, polise kayıp müracaatında bulundu. Başvuru üzerine başlatılan soruşturmada, ekipler Karaoğlan ile ilgili herhangi bir bulguya ulaşamadı. Karaoğlan, kayıtlara "kayıp şahıs" olarak geçti.

2 YILDA İĞNE İLE KUYU KAZILDI

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 2.5 yıl önce tüm kayıp şahısların dosyalarını yeniden incelemeye aldı. Bu kapsamda Karaoğlan ile ilgili konuyu masaya yatıran polis, teknik ve saha çalışması yaptı, kayıp kişinin o dönemde irtibatlı olduğu kişileri mercek altına aldı. Yaklaşık 3 ay sonra bazı bulgulara ulaşan ekipler, cinayet ihtimali üzerine yoğunlaştı. Bu süreçte 45 kişinin de ifadesine başvuran polisin çalışması 2 yıl sürdü.

ARKADAŞLARI OLDUĞU BELİRLENDİ



Geçen sürenin ardından sonuca yavaş yavaş gitmeye çalışan polis, şüphelilerin, maktul Orhan Karaoğlan'ın yakın arkadaşları M.Y. (47),Y.A. (43) ve S.O. (44) olduğunu belirledi. Şüphelilerden S.O.'nun, bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu anlaşılınca onun ifadesi SEGBİS aracılığıyla alındı, diğer zanlılar M.Y. Denizli'de, Y.A. ise İzmir'de gözaltına alındı.

ÖNCE İNKAR SONRA VAHŞET İTİRAFI

Başta Karaoğlan'ın kaybolmasına ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını, Karaoğlan'ı uzun zamandır görmediklerini belirten şüphelilerden M.Y, çelişkili ifadelerinin ardından suçunu itiraf etti. M.Y, polise, Orhan Karaoğlan'ı yaşadıkları tartışmanın ardından Buca ilçesindeki ormanlık alanda otomobilde kemerle boğarak öldürdüklerini, cansız bedeni buradan çıkarırken "sarhoş" süsü vermek için üzerine alkol dökerek taşıdıklarını anlattı. Zanlı, Karaoğlan'ın cansız bedenini daha sonra Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir dere kenarında yaktıklarını itiraf etti. Diğer şüpheli Y.A. ile tutuklu olan S.O. da M.Y'nin söylediklerine benzer ifadeler verdi.

2005 YILINDA BULUNAN CANSIZ BEDEN

Zanlıların ifadeleri sonrası Salihli ilçesine bağlı Çamur Banyoları mevkiinde araştırma yapıldı ancak kadavra köpeği ile yapılan aramalara rağmen Karaoğlan'ın cansız bedene ilişkin bulguya rastlanılmadı. Bunun üzerine bölgede kimliği tespit edilemeyen yanmış bir erkek cansız bedeni ve faili meçhul bir cinayet olup olmadığını araştıran ekipler, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan o döneme ilişkin bilgi aldı. Bunun üzerine yapılan araştırmada 2005 yılında belirtilen bölgede kimliği belirsiz erkek cansız bedeni bulunduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİ

Olay yeri inceleme raporu ve fotoğraflarını inceleyen ekipler, cesedin ayağında siyah renkli bir kösele ayakkabı, sağ kolunda altın olabileceği düşünülen bir künye ile sağ el yüzük parmağında bir siyah taşlı gümüş yüzük olduğunu tespit etti. Olay yeri fotoğrafları gösterilen şüpheliler, fotoğrafların öldürdükten sonra cesedini yaktıkları Karaoğlan'a ait olduğunu söyledi. Zanlıların teşhisinin ardından, olaydan bir gün sonra gösterilen bölgede bulunan yanmış erkek cesedinin Karaoğlan'a ait olduğu da kesinleşmiş oldu.

Emniyette işlemleri tamamlan iki zanlı ile cezaevinde bulunan S.O, cinayet suçlamasıyla tutuklandı.