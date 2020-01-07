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Lisa Anderson (44),15 yıldır bebek budrası yeme bağımlılığyla mücadele ediyor. Anderson'ın bugüne dek bebek pudrasına harcadığı para ise yaklaşık 63 bin TL (8 bin sterlin).

30 DAKİKADA BİR BUNU YAPIYOR

İngiliz gazete The Sun'da yer alan habere göre; Lisa Anderson, pudra yemeğe başlamadan önce de banyo süngeri yediğini itiraf etti. Anderson, pudra yemek için her 30 dakikada bir gizlice banyoya gittiğini ve pudra yediğini söyledi.

Anderson, "Evimde her zaman bebek pudrası olurdu. Duş yaptıktan sonra kendimi tamamen pudraya bulamak isterdim ve sonra bir gün banyoda olduğumu hatırlıyorum ve koku çok güçlüydü. Şişenin üstünden çıkan bir miktar toz vardı. Onu yemek için ani bir dürtü hissettim ve bu hisle savaşamadım. Sadece elime döktüm ve pudrayı yalamaya başladım, gerçekten keyif aldım" dedi.

"ONSUZ EN UZUN GEÇEN ZAMANIM 2 GÜN"

Lisa Anderson sözlerini şöyle sürdürdü: "Tıpkı bir bağımlı gibi her seferinde pudranın dozunu biraz daha arttırdım. Onsuz en uzun geçen zamanım iki gündü. O da hayatımın en kötü zamanıydı, adeta bundan nefret ettim."

Lisa, bu durumunu 10 yıl boyunca gizli tuttuğunu söyledi.

Doktorlar Lisa'da Pika sendromu olmasının yanı sıra Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve demir eksikliği olduğunu da düşünüyor.

Pika sendromu, toprak, taş, kum, boya ve pudra gibi besin değeri olmayan ürünleri yeme arzusu ile karakterize bir yeme bozukluğudur.

"EŞİM BUNU YAPMAMDAN HOŞLANMIYOR"

"Bunu yıllardır yapmama rağmen bu yılın başlarında oturdum ve bunun normal olmadığını düşündüm" diyen Anderson, "Eşim, pudranın kanserle olan bağlantısı ve sağlığım üzerindeki etkisi nedeniyle bunu yapmamdan hoşlanmıyor" dedi.