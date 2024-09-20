Geçen sene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan evlilik kredisi projesi pilot uygulama olarak deprem bölgelerinde başlamış ve Bakan Göktaş, zamanla projenin genişleyeceğini belirtmişti. Arka arkaya gelen açıklamalarla beraber, Aile Gençlik Fonu'na dört ilin daha eklendiği belirtildi. İşte, faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisinin geçerli olduğu iller, şartları ve ödeme planı...