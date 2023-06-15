158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

Osmanlı Devleti'nde yazlık saray ve devlet konuk evi olarak kullanılan, İstanbul Boğazı kıyısındaki eşsiz görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı, FPV drone ile görüntülendi

ABONE OL
AA

  • İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan, kendisine bağlı çeşitli yapı ve köşklerden oluşan bir saray kompleksi olan Beylerbeyi Sarayı, adını bulunduğu Beylerbeyi semtinden alıyor.
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

    Yapımı temmuz 1863'te başlayan, resmi açılışı 21 Nisan 1865'te Sultan Abdülaziz'in katılımıyla gerçekleştirilen Beylerbeyi Sarayı, dış cepheden Batılı, içeriden ise klasik Osmanlı mimari yapı tarzını yansıtıyor.
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

    Yapıldığı dönemde çoğunlukla yazlık saray ve devlet konuk evi olarak kullanılan, üst düzey misafirlere tahsis edilen bir devlet misafirhanesi de olan sarayın dış cephesi neo-klasik, barok ve rönesans etkileri ile Batılı bir görünüme sahipken, iç mekan yapısı ve süslemelerin geleneksel saray yapısına göre tasarlandı.
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

    İç mekan süslemelerindeki yoğunluk ve gösterişlilik Selamlık Bölümü'nde ön plana çıkan sarayın bu kısımlarda özellikle mermer taklidi sıva (stuko mermer), tuval üzeri kalem işi süsleme ve altın varak ağırlıklı olarak yer alıyor.
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

    Taban alanı yaklaşık 3 bin metrekare olan Beylerbeyi Sarayı'nın her iki katında 6 salon ile 25 oda, tuvalet ve banyolar yer alıyor. Saray, Mabeyn-i Hümayun, Hünkar Dairesi ve Harem Dairesi adı verilen 3 bölümden oluşuyor.
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

    Günümüzde müze olarak kullanılan saray, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

    DRONE İLE BEYLERBEYİ'NİN GÖRKEMLİ MİMARİSİNE YOLCULUK

    AA ekipleri, Boğaz'a nazır 158 yaşındaki Beylerbeyi Sarayı'nı FPV drone ile görüntüledi.
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

    Sarayın Boğaz'a açılan kapısından başlayan görüntüye, İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarası da eşlik ediyor.
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

    Çeşitli ağaçlarla süslenen Beylerbeyi'nin bahçesinde süzülen dron, sarayın tarihi ihtişamını gözler önüne seriyor.
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

    Ardından sarayın iç kısmına geçilen görüntüde, kırmızı halılarla döşeli merdivenlerden yükselen görüntülerde, Beylerbeyi'nin görkemli aydınlatmaları, varaklı aynaları ve tarihi eşyaları da yer alıyor.

     
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

    Sarayın iç mekanına farklı bir atmosfer katan işlemeli duvar resimlerinin göze çarptığı görüntü, dönemin mimarisine ve sanatına da ışık tutuyor.
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi
  • 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı drone ile görüntülendi

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.