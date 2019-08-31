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16 gündür aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

DHA

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, 16 gündür kayıp olan Halil Akbaş'ın (45) cansız bedeni, şarampole devrilmiş traktörünün yakınında kısmen vucut bütünlüğü bozulmuş halde bulundu

kaza

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alacık köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçenler, ormanlık alanda şarampole devrilmiş plakasız traktörü görerek jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler, araç çevresinde yapılan aramada kısmen vucut bütünlüğü bozulmuş halde bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri, yapılan araştırmada cesedin Halil Akbaş'a ait olduğunu belirledi. Akbaş'ın cansız bedeni, Azdavay İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

16 GÜNDÜR KAYIP

DHA'nın haberine göre, Halil Akbaş'ın, 16 Ağustos Cuma günü traktörüyle Çamlıbük köyünden ayrıldıktan sonra bir daha dönmediği, yakınlarının kayıp bildirimi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptığı aramaların da sonuçsuz kaldığı belirtildi.

 

 

 

 

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