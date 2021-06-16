Anlaşmazlığa neden olan protokolde sorumluluk vurgusu

16 Haziran koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan en güncel korona vaka sayısı şöyle; ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

16 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.28 itibarıyla 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 23.28 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 843 bin 709, ikinci doz aşı 13 milyon 774 bin 445 oldu.

Toplam doz miktarı, 34 milyon 618 bin 154 olarak gerçekleşti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 428 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 905 bin 997 kişi aşı yaptırdı.

Ankara Şehir Hastanesinde 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek gruplarının aşılanmasına başlandı.

Günlük 8 bin aşılama kapasitesine sahip Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde tüm randevular alındı. Talebin daha da artması durumunda kapasitenin arttırılabileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 388 milyon 328 bin dozu aştı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 176 milyon 870 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 822 bine, iyileşenlerin sayısı 160 milyon 975 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 322 bini, Hindistan'da 29 milyon 548 bini, Brezilya'da 17 milyon 413 bini ve Fransa'da 5 milyon 741 bini geçti.

ABD'li aşı üreticisi Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ABD ve Meksika'da yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerde virüse karşı yüzde 90 bağışıklık sağladı.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte görülen 70 bin 421 vaka ile 1 Nisan’dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de 21 Haziran'da uygulanması planlanan ve tüm Kovid-19 sınırlandırmalarının kaldırılmasını amaçlayan gevşeme adımı, artan Hindistan varyantı vakaları nedeniyle 4 hafta ertelendi.

Günlük can kayıpları ve vaka sayılarının gerilediği Portekiz'de kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren bazı önlemler gevşetildi. Ülkede mayıs başında başlayan kademeli normalleşmenin 5. aşamasına bugün geçilirken, salgının yoğun olduğu 4 bölge dışındaki her yerde geçerli olan yeni kararlar kapsamında evden çalışma zorunluluğu kaldırılıp, restoranların saat 01.00'e kadar açık olmasına izin veriliyor.

Almanya'da Kovid-19 vakalarının azalmasının ardından maske takma zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor.

İtalya'da salgın verilerindeki düşüş sebebiyle hükümet, başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesi, Emilia-Romagna, Lombardiya, Piyemonte, Puglia ve Trento Özerk Bölgesini düşük riskli "beyaz" kategoriye aldı. Böylece daha önce beyaz kategoriye alınan 7 bölgeyle toplam 21 bölgenin 13'ü beyaz kategoriye geçmiş oldu.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ruanda, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Uganda'dan tüm uçuşları yasakladı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in acil kullanımına izin verildiğini açıkladı.

Dünya Bankası, Kovid-19 acil durum desteği ve aşı temini için Gana'ya 200 milyon dolar destek verdi.

Malezya'da hükümet, ağustos ayına kadar başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'da Kovid-19'a karşı tam bağışıklık sağlanacağını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore’ye Kovid-19 aşısı sağlanması konusunda istekli olduğunu açıkladı.

Güney Koreli sağlık yetkilileri de Güney Kore'de bugünden itibaren büyük konser ve spor müsabakalarındaki kısıtlamaların hafifletileceğini belirtti. Konserlerde 4 bin kişiye kadar katılıma izin verileceğini ifade eden yetkililer, stadyumlara yüzde 30 ila 50 kapasiteyle izleyici kabul edileceğini kaydetti.

Kuveyt ve Endonezya'da Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına rastlandığı duyuruldu.