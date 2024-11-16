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        Haberler Bilgi Gündem 16 Kasım ne günü? Bugün ne günü? 16 Kasım'da ne oldu? 16 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri?

        16 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri?

        Kasım ayı devam ederken birçok kültürel etkinlik ve sosyal sorumluluk projesi düzenleniyor. Kasım ayı, sanat, kültür ve farkındalık yaratma amaçlı etkinliklerin yoğunlaştığı bir zaman olarak öne çıkıyor. Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren etkinlikler kapsamında Kasım ayı, dinamik bir sosyal ortam sunuyor. Peki, 16 Kasım'da ne oldu, hangi özel günler kutlanıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 00:25 Güncelleme: 16.11.2024 - 00:27
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        16 Kasım'da kutlanan önemli günlerden biri Uluslararası Hoşgörü Günü'dür. Bu özel gün, UNESCO tarafından 1995 yılında ilan edilmiştir ve hoşgörü, anlayış ve farklılıkları kabul etmenin önemine dikkat çekmeyi amaçlar. Dünya genelinde barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmek için düzenlenen bu gün, toplumlar arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefler. İşte 16 Kasım'a dair bilgiler...

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        16 KASIM ULUSLARARASI HOŞGÖRÜ GÜNÜ NEDİR?

        Her yıl 16 Kasım'da kutlanan Uluslararası Hoşgörü Günü, toplumlar arasında anlayış, saygı ve barışın önemini vurgulamak amacıyla UNESCO tarafından ilan edilen bir özel gündür. Hoşgörü; insanların farklı inançlara, kültürlere ve düşüncelere saygı göstererek bir arada yaşamalarını mümkün kılan temel bir değerdir. Bu gün, dünya çapında nefret söylemine, ayrımcılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı farkındalık yaratmayı amaçlar.

        Hoşgörü Günü'nde, eğitim programları ve farkındalık kampanyalarıyla özellikle genç nesillere hoşgörünün önemi anlatılırken, çeşitli etkinliklerle barışçıl bir dünya için iş birliğinin önemi vurgulanır.

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        16 KASIM ULUSLARARASI HOŞGÖRÜ GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Uluslararası Hoşgörü Günü, 1995 yılında UNESCO tarafından ilan edilmiştir. Bu karar, Birleşmiş Milletler’in 1995 yılını "Hoşgörü Yılı" olarak belirlemesinin ardından alınmıştır. 1995, aynı zamanda UNESCO’nun kuruluşunun 50. yılına denk gelmekteydi. UNESCO, bu özel yıl kapsamında üye devletlere “Hoşgörü İlkeleri Bildirgesi”ni kabul ettirmiştir.

        Bu bildirgede, hoşgörünün yalnızca ahlaki bir gereklilik değil, aynı zamanda insan haklarına dayalı bir toplumu inşa etmek için bir ön koşul olduğu vurgulanmıştır. UNESCO’nun bu girişimi, dünya genelinde artan çatışmalara, ayrımcılığa ve önyargılara karşı güçlü bir mesaj olmayı hedeflemiştir. Bu özel gün, 1995 yılından bu yana her yıl dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanmakta ve toplumların barış içinde bir arada yaşaması için önemli bir çağrı niteliği taşımaktadır.

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