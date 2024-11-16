16 KASIM ULUSLARARASI HOŞGÖRÜ GÜNÜ NEDİR?

Her yıl 16 Kasım'da kutlanan Uluslararası Hoşgörü Günü, toplumlar arasında anlayış, saygı ve barışın önemini vurgulamak amacıyla UNESCO tarafından ilan edilen bir özel gündür. Hoşgörü; insanların farklı inançlara, kültürlere ve düşüncelere saygı göstererek bir arada yaşamalarını mümkün kılan temel bir değerdir. Bu gün, dünya çapında nefret söylemine, ayrımcılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı farkındalık yaratmayı amaçlar.

Hoşgörü Günü'nde, eğitim programları ve farkındalık kampanyalarıyla özellikle genç nesillere hoşgörünün önemi anlatılırken, çeşitli etkinliklerle barışçıl bir dünya için iş birliğinin önemi vurgulanır.