16 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklanıyor: Çarşamba günü en çok ne izlendi?
16 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programlar reyting sıralamasında kıyasıya bir rekabet yaşadı. Gün boyunca izleyiciyle buluşan yapımlar, hem total hem de AB reyting listelerine girmeyi başardı. Bazı yapımlar zirvede yer alırken, bazıları ise sıralamada sürpriz şekilde geride kaldı. Peki, Çarşamba gününün en çok izlenen yapımları hangileri oldu? İşte, 16 Nisan 2025 tarihli total ve AB reyting sonuçlarında ilk 10'a giren yapımlar…
16 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyici karşısına çıktı. Gündüz kuşağından prime time’a kadar yayınlanan yapımlar, reyting listelerinde kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Peki, Çarşamba günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 16 Nisan 2025'e ait reyting sıralamasında ilk 10’a giren programlar…
16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI