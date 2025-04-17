16 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyici karşısına çıktı. Gündüz kuşağından prime time’a kadar yayınlanan yapımlar, reyting listelerinde kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Peki, Çarşamba günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 16 Nisan 2025'e ait reyting sıralamasında ilk 10’a giren programlar…