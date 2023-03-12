İHA

Isparta'da 16 yaşındaki Dudu Dicle'den 3 gündür haber alınamıyor

Olay, 9 Mart Perşembe günü meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Isparta Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olan Dudu Dicle Karagöz, okula gitmek üzere sabah saatlerinde evden çıktı. Dicle'den haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Baba Abdullah Karagöz, kızlarının bir şahıs tarafından tutulduğunu belirterek, "Kızım sabah evden 'Okula gidiyorum' diye çıktı. Okula gitmediğinden haberimiz olmadı. Karşı taraf bizi aradı, 'Kızınız bizim elimizde' dedi. İnanmayıp okulu aradım. Müdürümüz 'Bugün okula giriş yapmadı' deyince inandık. Sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne gittik ve arama çalışmaları başladı" dedi.