11 torun sahibi Ahmet tarafından kaçırıldığı ortaya çıkan 16 yaşındaki Hatice nerede tutuluyor? Canlı yayında Hatice’nin ikizi Ümmü, anne Ayşe’ye isyan etti. Oklar bir anda Ayşe’ye döndü.

Ayşe olanlara göz mü yumdu? Ayşe, Hatice ve Ümmü’nün, evli Ahmet’in evine sık sık gittiği iddiaları da canlı yayında büyük ses getirdi.

HATİCE HAMİLE Mİ? NEREDE GÖRÜLDÜ?

Hatice’yle ilgili Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye ihbar üzerine ihbar geldi. Hatice’nin Ordu’da devlet hastanesinde görüldüğü iddia edildi. Hatice kaç aylık hamile? Ahmet Hatice’yi nerede saklıyor?