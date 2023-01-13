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Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki kız 7. kattan düştü
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İstanbul'da 7'nci kattan düşen 16 yaşındaki Esma hayatını kaybetti

İstanbul'da 16 yaşındaki Esma, binanın 7'nci katındaki evlerinin balkonundan park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan Esma, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Esma'nın olaydan iki saat önce "Hepinizi çok seviyorum çok" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Olay yerinde inceleme yapan polis soruşturma başlattı

16 yaşındaki kız 7. kattan düştü
İHA

İstanbul'da, binanın 7'nci katındaki balkonundan düştüğü iddia edilen Esma E. (16) hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'ndeki 7 katlı binada meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 16 yaşındaki Esma E., binanın son katındaki evlerinin balkonundan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Esma E.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Esma E., burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Esma E.'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

OLAYDAN ÖNCE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

Öte yandan, olaydan iki saat önce Esma E.'nin "Hepinizi çok seviyorum çok" notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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