DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDEN 17 EKİM?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici’nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görüldü. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda Yüksel Binici'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararı alındı.

17 Ekim 2012'de tertip edilen ilk kutlamada astsubay konularının ele alındığı panel düzenlenmiş, astsubay ve eşlerinin hazırladığı resim ve fotoğraf sergisi açılmış, TEMAD Kupası at yarışları koşuldu. Emekli Astsubay Mustafa Yıldız'ın dünya bisiklet turu ve Büyük Ankara Yürüyüşünün yanı sıra 2011 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Azerbaycanlı sanatçılar Nigar Cemal ve Eldar Kasımov'un katılımı ile büyük konser icra edildi. Benzer programlar sonraki senelerde de icrâ edilmeye devam etti.